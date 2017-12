Neue Cyber Monday Woche bei Amazon mit 55.000 Angeboten

Aktuell startet Amazon in die Cyber Monday Woche. Amazon Kunden profitieren bis zum 27. November von über 55.000 Deals auf www.amazon.de/angebote. Neben den Angeboten des Tages, die jeweils ab Mitternacht für 24 Stunden erhältlich sind, gibt es Blitzangebote, die zwischen 6.00 Uhr und 19.45 Uhr im 5-Minuten-Takt online gehen und für maximal sechs Stunden verfügbar sind, solange der Vorrat reicht. Die Angebote sind exklusiv für Prime-Mitglieder bereits 30 Minuten vorab erhältlich. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage lang gratis testen.

Unter den zahlreichen Top-Deals aus den Kategorien Technik, Beauty, Sport und vielen mehr ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch bei AmazonFresh (verfügbar für Prime-Mitglieder in Berlin, Potsdam, Hamburg und München) und dem ultraschnellen Lieferservice Prime Now (verfügbar für Prime-Mitglieder in Berlin und München) gibt es eine Vielzahl attraktiver Deals.

Zu den Angeboten der Cyber Monday Woche zählen unter anderem:

Amazon Geräte wie Echo, Fire TV, Fire Tablets und Kindle mit bis zu 30 % Rabatt

Spielekonsolen Bundles mit PlayStation 4 Pro, Xbox One S und Nintendo Switch mit bis zu 20 % Rabatt

Kameras von Sony, Nikon und Canon mit bis zu 40 % Rabatt

Sportuhren und Fitnesstracker von Garmin, Polar und Fitbit mit bis zu 40 % Rabatt

Smart Home Produkte von Philips, Osram und TP-Link mit bis zu 40 % Rabatt

Elektrische Beauty-Produkte von Top-Marken wie Braun, Remington und Philips mit bis zu 50 % Rabatt

Werkzeug von Bosch, Makita, Stanley und Black+Decker mit bis zu 50 % Rabatt

Tipps und Tricks für entspanntes Shoppen

www.amazon.de/angebote öffnen und mit dem Stern-Symbol hinter der URL ein Lesezeichen für diese Seite erstellen

Bis zu 24 Stunden vorab Blitzangebote mit Kennzeichnung „in Kürze“ online oder in der Amazon App checken

Mit der Amazon App oder im mobilen Browser unterwegs shoppen

Favorisierte Angebote in der App oder auf der Webseite auf „Beobachten“ setzen und beim Start eine Push-Benachrichtigung erhalten

Schnell sein beim Kauf, da die Reservierung im Warenkorb nach 15 Minuten verfällt

Warteliste für vollständig reservierte Produkte nutzen, da diese auch wieder frei werden können

Als Prime-Mitglied 30 Minuten früher auf Blitzangebote zugreifen. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter www.amazon.de/prime 30 Tage kostenfrei testen

Unter www.amazon.de/angebote finden Kunden während der Cyber Monday Woche Angebote aus nahezu allen Kategorien mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Die Blitzangebote gehen täglich zwischen 6 Uhr und 19.45 Uhr im 5-Minuten-Takt online und sind maximal für sechs Stunden verfügbar, solange der Vorrat reicht. Die Angebote des Tages starten um Mitternacht und sind für 24 Stunden verfügbar, solange der Vorrat reicht.

Zum Start jedes Blitzangebots werden auf der Produkt-Detailseite der aktuelle Preis des Produkts („Angebotspreis“) und der bisherige Amazon Preis sowie, soweit vorhanden, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers angezeigt. Kunden können also den Angebotspreis mit der UVP oder dem vorherigen Amazon Preis vergleichen und sich so auf einen Blick einen umfassenden Eindruck über die Attraktivität des Preises verschaffen.