didacta: HPI zeigt die Schul-Cloud

Experten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) präsentieren vom 14. bis 18. Februar das erste Modell einer Schul-Cloud für Deutschland auf Europas größter Bildungsmesse didacta. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte und in Kooperation mit dem nationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC entwickelte Projekt geht noch in diesem Jahr bundesweit mit mehr als 25 MINT-EC-Schulen in die Testphase.

In der Schul-Cloud werden digitale Lehr- und Lernangebote schul- und fächerübergreifend zentral vorgehalten. Ein wichtiger Vorteil: Für Schulen entfällt die Anschaffung und Wartung von Rechnern, denn Schüler und Lehrer können über einfache Anzeigegeräte von überall auf die Inhalte zugreifen. Voraussetzung hierfür ist lediglich eine breitbandige Internet-Anbindung.

HPI-Direktor Professor Christoph Meinel freut sich über das starke Interesse von Schulen aus dem ganzen Bundesgebiet und ist sicher: „Die Schul-Cloud wird den digitalen Wandel an den Schulen in Deutschland beschleunigen. Es wird Zeit, dass die fächerübergreifende Nutzung digitaler Medien und Lehrangebote fester Bestandteil der schulischen Ausbildung wird.“

Eine ausführliche Erläuterung des Konzepts finden Interessierte unter: https://hpi.de/schulcloud

Des Weiteren präsentiert das HPI auf der didacta die eigene interaktive Lernplattform openHPI, auf der kostenlose und für alle frei zugängliche Online-Kurse zu Themen der Informationstechnologie angeboten werden. Das Angebot wird von gut 133.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus etwa 180 Ländern genutzt, mehr als 35.000 Zertifikate konnten bereits für erfolgreiche Lernende ausgestellt werden. Im Unterschied zu „traditionellen“ Vorlesungsportalen folgen die Kurse bei openHPI einem festen Zeitplan mit definierten Angebotsimpulsen wie Lehr-Videos, Texten, Selbsttests, regelmäßigen Haus- und Prüfungsaufgaben. Kombiniert sind die Angebote mit einem Forum, in dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Teaching Team und anderen Lernenden austauschen, Fragen klären und weiterführende Themen diskutieren können. Sämtliche Onlinekurse sind auch später noch jederzeit im Archivmodus nutzbar,

Weitere Informationen und das Kursangebot für 2017 findet man unter: https://open.hpi.de/

Quelle · Bild: HPI