Windows 10 Innovationen: Creators Update und Surface Studio

Heute Nachmittag hat Microsoft in New York viele innovative Neuigkeiten rund um Windows 10 vorgestellt. Mit dem Creators Update wurde ein drittes Update für Windows 10 angekündigt, welches ab Frühjahr 2017 kostenlos für alle Windows 10 Geräte ausgerollt werden soll. Es kommt mit 3D-Erweiterungen wie Paint 3D, ermöglicht die Darstellung von Mixed-Reality-Erfahrungen über die Windows Holografic Schnittstelle und kommt mit umfassenden Neuheiten für Gamer.

Präsentiert wurden zudem neue Geräte der Surface Reihe: Mit dem Surface Studio ergänzt eine neue Device-Klasse die Produkt-Familie. Zudem wurden drei neue Varianten des Surface Book vorgestellt, welche die bestehenden Modelle ergänzen. Diese kommen mit einer höheren Grafikleistung sowie einer längeren Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Die drei neuen Surface Book Modelle werden ab Anfang 2017 auf dem deutschen Markt erhältlich sein. Darüber hinaus hat Microsoft neues Zubehör für Surface vorgestellt.

„Mit den vorgestellten Innovationen für Windows 10 heben wir Personal Computing auf eine neue Stufe. Windows 10 macht innovative Technologien wie 3D- und Mixed-Reality-Erfahrungen für jeden Kunden verfügbar. Surface Studio bildet eine völlig neue Device-Klasse, welche sich in eine digitale Zeichenfläche verwandeln lässt.“

– Markus Nitschke, Leiter Geschäftsbereich Windows bei Microsoft Deutschland

Hier ein kurzer Überblick zu den Highlights:

Windows 10 Creators Update

Das Windows 10 Creators Update ist ab Frühjahr 2017 kostenlos für Windows 10 Devices weltweit erhältlich. Das Creators Update bringt die 3D-Technologie auf Windows 10 Devices: So lassen sich 3D-Grafiken leicht erstellen, bearbeiten und teilen – beispielsweise über die neue Paint 3D App. Gleichzeitig wird 3D in weiteren, bestehenden Applikationen wie PowerPoint oder Microsoft Edge verfügbar. Außerdem ermöglicht das Update die Darstellung von Mixed-Reality-Erfahrungen auf Windows 10 Hardware. Hierfür wurde günstiges Zubehör wie VR-Brillen von HP, Lenovo, Dell, Acer und Asus auf Basis von Windows 10 angekündigt. Das Creators Update kommt auch mit Neuigkeiten für Gamer: Die neu integrierte Streaming-Plattform „Beam“ ermöglicht das leichte Streaming von Spielen und über die neue Arena-Funktion erstellen Spieler individuelle Online-Multiplayer-Turniere. Nicht zuletzt ermöglicht die Funktion „Windows MyPeople“ neue Wege, um sich mit Freunden zu vernetzen und leichter Inhalte zu teilen.

HP, Lenovo, Dell, Acer und ASUS werden die ersten VR-Headsets mit Möglichkeit für Mixed Reality durch das Creators Update in 2017 ausliefern, zu einem Preis ab $299. Jeder wird zum Gaming-Broadcaster mit Beam auf Xbox One und Windows 10. Paint 3D auf dem Surface Pro 4. Remix3D.com Community auf dem Surface Book.

Surface Studio und Surface Dial

Das Surface Studio bietet einen sehr dünnen 28 Zoll 4,5K LCD-Monitor (13,5 Millionen Pixel) mit Touch-Funktion. Dank eines speziellen „Zero Gravity“-Scharniers lässt sich der Monitor vom Desktop Modus in den sogenannten Studio Modus bringen, ein identischer 20 Grad Winkel wie auf einem Zeichenbrett, welcher sich optimal für das digitale Zeichnen und Designen eignet. Zudem kommt es mit der 6. Generation von Intels Core Prozessoren und einem leistungsstarken NVIDIA GeForce Grafikchip. In Kombination mit neuem Zubehör wie dem Surface Dial ermöglicht Surface Studio völlig neue Wege für die Bedienung eines Rechners am Schreibtisch – beispielsweise über intuitiveres Scrollen, Zoomen und Navigieren beim kreativen Arbeiten. Mit Surface Dial wird gerade die Interaktion mit dem digitalen Stift noch natürlicher.

Surface Studio 01 Surface Studio 02 Surface Studio 03 Surface Studio 04 Surface Dial 01 Surface Dial 02 Surface Ergonomic Keyboard 01 Surface Ergonomic Keyboard 02 Surface Keyboard 01 Surface Keyboard 02 Surface Mouse

Surface Book: Neue Modell-Varianten

Zudem wurden drei neue Varianten von Surface Book für Anfang 2017 auf dem deutschen Markt angekündigt. Die neuen Modelle werden die bisher leistungsstärksten der Reihe sein und kommen mit der 6. Generation von Intels Core Prozessoren, einer doppelten Grafikleistung sowie 16 Stunden Akkulaufzeit.

Mein Senf dazu: Also ich weiß nicht wie es Euch geht, aber ich finde, im Gegensatz zu Apple oder Google ist Microsoft derzeit das innovativste Unternehmen am Markt. Die Redmonder haben zwar die mobile Revolution und damit den Smartphone-Markt quasi verpennt, dafür rollen sie das Feld jetzt aber gehörig von hinten auf. Und zwar mit Lichtgeschwindigkeit und Turbo Booster auf der Überholspur. Abgesehen von den Entwicklungen hinter den Kulissen – wie etwa KI, Cloud und plattformunabhängige Programmierung – bekommen auch die Nutzer langsam aber sicher einen vollständigen Einblick, wohin uns Microsoft in Zukunft mitnehmen will. Mit Windows 10 sollen also alle ihrer (digitalen) Kreativität freien Lauf lassen. Dazu präsentieren sie Lösungen in Form von Software / Apps und brandneuen Geräten. Des Weiteren wird das Hype-Thema „Virtual Reality“ mit einem Schlag für alle erschwinglich – immerhin sollen 2017 erste VR-Headsets der Partner-Hersteller ab einem Preis von 299 USD auf den Markt kommen. Schaut man sich nun die Konkurrenz an, was die sich haben einfallen lassen in diesem Jahr – Apple zeigte ein neues iPhone, Google ebenfalls ein neues Smartphone mit einer weiter entwickelten Künstlichen Intelligenz (gähn) – dann war das heutige Microsoft-Event ein Blick in die Zukunft, wo die Konkurrenz noch in der Vergangenheit schwelgt. In diesem Sinne: We are all Creators!

Quelle · Bilder: Microsoft