„WWWas?“ – Bin ich im Internet ein anderer Mensch?

„Stimmt alles, was im Internet steht? Kommt man auch in der Wüste rein? Kann im Netz jeder machen, was er will?“ Von seitenstark.de starten Kinder in eine sichere Online-Landschaft mit mehr als 60 geprüften Kinderseiten. Dort und auf der Startrampe selbst lernen sie spielerisch die vielen Vorzüge des Internets kennen und die Gefahren zu umschiffen. Dabei tauchen immer wieder neue Fragen auf. In einem Wettbewerb zum „Tag der Kinderseiten“ am 21. Oktober 2015 hat Seitenstark sie gesammelt, 71 davon ausgewählt und in einem Buch beantwortet.

„Bei der Auswahl der Fragen haben wir darauf geachtet, dass die Kinder einen guten Gesamtüberblick über die Geschichte, Angebote, Technik und Kommunikation bekommen“, erklärt Jane Baer-Krause. Kristine Kretschmer ergänzt: „Aber auch philosophische Fragen waren uns wichtig, denn die Kinder sollen von Anfang an den Sinn aber auch den Unsinn des Internets im Blick haben.“ Beide Autorinnen sind Journalistinnen und langjährige Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft vernetzter Kinderseiten, Kretschmer zählt sogar zu den Gründerinnen von Seitenstark.

Alle Texte im Buch sind kurz und verständlich formuliert. Inhaltlich haben Juristen, Programmierer und Medienpädagogen das Projekt unterstützt. Zu einem wirklichen Hingucker machen die Bilder des Fotokünstlers Jan von Holleben das Buch. Er hat Berliner Kinder immer wieder witzig und verrückt in Szene gesetzt, so jede Antwort auf ebenso ungewöhnliche wie logische Weise illustriert und damit auch schon den Spiegel begeistert: „Jan von Holleben schafft es, die abstrakte Welt des Internets in spannende und verständliche Bilder umzusetzen“, empfiehlt „Dein Spiegel“ die Lektüre. Sie ist auch online erreichbar: An jedem Mittwochmittag erscheint auf seitenstark.de eine neue „Frage der Woche“.

Seit heute ist das Buch im Handel: WWWas? – Alles, was du schon immer über das Internet wissen wolltest, Jane Baer-Krause, Kristine Kretschmer (Texte), Jan von Holleben (Fotos), Gabriel Verlag, ISBN 978-3-522-30447-4, 16,99 Euro.

Hier könnt Ihr schon jetzt im Buch blättern

Quelle: Seitenstark.de