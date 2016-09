Amazon Music präsentiert Hörspiel-Adaption von „Gortimer Gibbon“

Amazon Music präsentiert sein zweites, selbstproduziertes Hörspiel für Kinder. Gortimer Gibbon: Mein Leben in der Normal Street wurde von Audible, Amazons hauseigenem Anbieter digitaler Premium Audio-Inhalte in Deutschland produziert und basiert auf der gleichnamigen, preisgekrönten Amazon Video Kinderserie. Das erste Kinder-Hörspiel von Amazon Music Das geheimnisvolle Kochbuch nach dem Roman Just Add Magic der amerikanischen Autorin Cindy Callaghan, wurde seit seiner Premiere in Prime Music im August hundertausendfach gestreamt.

Gortimer Gibbon: Mein Leben in der Normal Street ist die Geschichte der Freundschaft zwischen Gortimer, Ranger und Mel, die in einer normalen Nachbarschaft auf eine magische Entdeckungsreise gehen. Die hochgelobte Kinder-Serie von Amazon Studios gewann mehrere renommierte Auszeichnungen wie den „Young Artist Award“, „Parent’s Choice Foundation“ und den „Humanitas Preis“. Die Hörspiel-Adaption wurde von Regisseur Ralf Weigand (Das Boot, Allein gegen die Zeit) umgesetzt, das Manuskript zur deutschen Fassung stammt von Uticha Marmon und Jennifer Cubela (Angry Birds – Der Film). Auch die deutschen Stimmen sind mit Niklas Münnighoff (Frankenweenie), Paulina Rümmelein (Harry Potter und die Heiligtümer des Todes) und Christine Stichler (The Avengers) namhaft besetzt. Für echte Fans ist außerdem eine Soundtrack EP mit vier Songs aus der Serie von den bekannten Singer-Songwritern Sharon Van Etten, Andrew Bird, Conor Oberst und The Avett Brothers exklusiv in Prime Music verfügbar.

Amazon Prime-Mitglieder können die Amazon-Eigenproduktionen kostenfrei unter http://www.amazon.de/primemusic genießen. Aktuell befindet sich außerdem ein weihnachtliches Kinder-Hörspiel zum preisgekrönten Buch The Girl With Broken Wings von Heather Dyer in Produktion und wird voraussichtlich im November 2016 veröffentlicht.

