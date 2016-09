KiKA für Erwachsene: Warum Kinderfernsehen auch Eltern und Lehrer interessieren sollte

Gutes Kinderfernsehen greift relevante Themen auf, setzt diese altersgerecht um und bietet der jungen Zielgruppe Orientierung. Doch auch nach einer Sendung kann es weiterhin Gesprächsbedarf bei Kindern geben. Sie in ihrer Informations- und Medienaneignung zu begleiten, ist eine Aufgabe, die nur gemeinsam mit Eltern, Erziehern und Lehrern gelingen kann. Mit „KiKA für Erwachsene“ bietet der Kinderkanal von ARD und ZDF hierfür ein umfangreiches Online-Angebot, das die Bildungspartnerschaft zwischen Kind und Erziehungsverantwortlichen fördern soll.

Lernen durch Interaktion

Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), ordnet im Videointerview die Themen Medienbildung und Lernen mit Medien ein: „Der entscheidende Punkt von Lernen ist nicht konsumieren, sondern das Interagieren, das Selbstausprobieren, das Austauschen“, so Krüger. „Deshalb muss es eine Strategie für KiKA sein, die eigenen Inhalte in Lernsituationen zu verlängern.“ An diesem Punkt setzt das neue Erwachsenen-Angebot von KiKA an.

Das Online-Angebot bietet inhaltlich, strukturell und optisch überarbeitet in einem magazinartigen Look neben Beiträgen zu Medienpädagogik und -erziehung in Video-Interviews auch vielfältiges Hintergrundwissen zum Thema Medien mit Kindern. Geplant sind regelmäßig neue Inhalte und zahlreiche Dialogangebote, die Erwachsenen die Möglichkeit bieten, mit den KiKA-Machern und untereinander ins Gespräch zu kommen.

Pädagogischer Mehrwert

Eltern und Pädagogen finden bei „KiKA für Erwachsene“ sowohl allgemeine medienpädagogische Hintergrundinformationen als auch Handlungsanregungen für den Alltag. Ein Beispiel hierfür ist die Kreativwerkstatt zum Vorschulformat „ENE MENE BU“ (KiKA), in der Experten Anregungen zum Experimentieren und Spielen mit verschiedenen Materialien geben – praxisnah und mit pädagogischem Mehrwert.

Darüber hinaus bietet das Online-Magazin auch Begleitangebote wie Arbeitsblätter, Videos und weiterführende Links zu einzelnen Wissenssendungen und Schwerpunkten wie dem KiKA-Themenschwerpunkt „Respekt für meine Rechte! Umwelt schützen jetzt!“. KiKA ist damit nicht nur Ansprechpartner für Kinder, sondern auch verstärkt für interessierte Erwachsene.

Quelle: KiKA