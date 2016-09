Amazon Prime Music mit eigenproduzierten Kinder-Hörspielreihen und mehr

Amazon Music präsentiert erstmals selbst produzierte Hörspielreihen für Kinder. Zunächst erscheinen Adaptionen erfolgreicher Amazon Originals TV-Serien. Das erste Hörspiel Das geheimnisvolle Kochbuch basiert auf dem Roman Just Add Magic der amerikanischen Autorin Cindy Callaghan und ist ab sofort in Prime Music verfügbar. Darüber hinaus befindet sich aktuell das Hörspiel zu Gortimer Gibbon in Produktion, das auf der gleichnamigen Amazon Originals TV-Kinderserie basiert und im Herbst veröffentlicht wird. Beide Hörspiele wurden von Audible produziert, dem führenden Anbieter von digitalen Premium Audio-Inhalten und –Entertainment in Deutschland.

Das geheimnisvolle Kochbuch feierte im Februar bei Prime Video in Deutschland und Österreich seine Premiere. Barbara von den Speulhof (Prinzessin Lillifee, Die wilden Kerle) adaptierte die Amazon Originals TV-Serie als Hörspiel für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren. Das geheimnisvolle Kochbuch folgt der Geschichte um Kelly (Melanie Olbert) und ihren beiden besten Freundinnen Darbie (Lara Jund) und Hannah (Lilia Duda), die auf Kellys Dachboden ein mysteriöses Kochbuch entdecken und herausfinden, dass die Rezepte keine normalen sind – sie sind magisch. Erzähler der Hörspiel-Adaption ist Sonngard Dressler (Das Glück der großen Dinge, Zwei Helden auf acht Pfoten).

In diesem Herbst wird Amazon zudem die Hörspiel-Fassung des Prime Video Erfolgs Gortimer Gibbon: Mein Leben in der Normal Street vorstellen. Die hochgelobte Kinder-Serie aus den Amazon Studios gewann mehrere renommierte Auszeichnungen, darunter den Young Artist Award, den Preis der Parent’s Choice Foundation und den Humanitas Preis. Gortimer Gibbon: Mein Leben in der Normal Street ist die Geschichte der Freundschaft zwischen Gortimer, Ranger und Mel, die in einer normalen Umgebung auf eine magische Entdeckungsreise gehen. Regisseur des Hörspiels ist Ralf Weigand (Das Boot, Allein gegen die Zeit), das Manuskript zur deutschen Fassung stammt von Uticha Marmon und Jennifer Cubela (Angry Birds – Der Film). Die deutschen Stimmen sind mit Niklas Münnighoff (Frankenweenie), Paulina Rümmelein (Harry Potter und die Heiligtümer des Todes) und Christine Stichler (The Avengers) namhaft besetzt. Für echte Fans ist der Soundtrack der Amazon Originals TV-Serie mit Songs von The Avett Brothers, Andrew Bird, Sharon Van Etten und Conor Oberst ebenfalls in Prime Music zu hören.

„Prime Music bietet bereits eine breite Auswahl an beliebter Familienunterhaltung wie Bibi und Tina, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg sowie Kindermusik wie Die 30 Besten Spiel- und Bewegungslieder oder Alben von Rolf Zuckowski und seine Freunde. Seit der Einführung von Prime Music in Deutschland und Österreich im November letzten Jahres gehören Hörspiele zu den populärsten Titeln“, so Steve Boom, VP Digital Music. „Wir freuen uns, dass wir unseren Hörern nun auch erfolgreiche und preisgekrönte Amazon-Serien in einer Hörspielfassung präsentieren können.“

Den Urlaub genießen mit Prime Music

Der Sommer ist endlich da und zeigt sich von seiner schönsten Seite. Warme Tage, laue Nächte, Begegnungen am Pool, beim BBQ oder auf einem der unzähligen Festivals – so lässt sich der Urlaubgenießen. Noch besser wird es mit Prime Music und den von der Musikredaktion zusammengestellten Playlists. Mit „Endlich Urlaub“, „Rock zum Grillen“, „Pool-Party“, „Sommer-Roadtrip“, „Sommer Klassiker“ oder „Sommerlieder für Kinder“ lässt sich das Urlaubsfeeling steigern – die perfekte Musik für eine perfekte Zeit.

Neue Radiosender in Prime Music

Die Auswahl bei Prime Radio wächst: Aktuell sind Radiosender zu über 100 unterschiedlichen Genres und über 700 Künstlern im Angebot. Neu dabei: „Best Of Prime Music“ mit den aktuell beliebtesten Songs aus allen Genres, oder aber so unterschiedliche Genre-Radiosender wie „Old-School HipHop“, „Ballermann“ und „Klassische Chöre“ sowie Künstler-Radiosender zu den Red Hot Chili Peppers, Paul Kalkbrenner, Peter Fox und vielen mehr.

Prime Music nun mit noch mehr Rap

Deutschrap zählt zu den erfolgreichsten Genres der letzten Jahre. Mit den Alben von LX & Maxwell („Obststand“), Haftbefehl („Unzensiert“), Eko Fresh („Freezy“) sowie dem Kollegah-Mixtape „Zuhältertape Vol. 3“ gibt es jetzt noch mehr Sprechgesang in Prime Music. Außerdem sind die Klassiker „Stadtrandlichter“, „So sehr dabei“, „An und für sich“ und „Gute Musik“ vom Songwriter und Ex-Rapper Clueso verfügbar.

