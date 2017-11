Kurio Smart im Test: Erstes 2-in-1 Windows 10 Kinder Tablet

Die Software

Als Betriebssystem dient dem Kurio Smart das brandneue Windows 10 Home in der 32-Bit Variante. Zwar ist das Gerät mit nur 1 GB RAM ausgestattet (der verwendete Prozessor lässt nicht mehr zu), jedoch hätte meiner Meinung nach trotzdem ein 64 Bit-Windows eingesetzt werden können. Zum Hausaufgaben machen liegt noch ein einjähriges Office 365 Personal Abo (Excel, Word, PowerPoint, OneNote, Outlook) obendrauf. Des Weiteren sind etwa 50 Lern- und Spiele-Apps, sowie 19 exklusive und kindgerechte Kurio-Motion-Apps für 1 bis 2 Spieler vorinstalliert.

In den Bewegungsspielen können sich die Kinder vor dem Tablet austoben. Hier gilt es zu Schwimmen, über Hürden zu springen, Ski zu fahren oder als Torwart Bälle abzufangen. Beim Raketenrennen breiten die Spieler die Arme aus und steuern ihren Flieger auf diese Weise durch die Galaxis. In den Motion-Lernspielen vervollständigen sie beispielsweise Wörter, indem sie Buchstaben durch ihre Bewegungen an die richtige Stelle ziehen. Oder man löst Mathe-Aufgaben, indem die Zahlen mit der Hand eingefangen werden. Über den Microsoft Store hat man zudem Zugriff auf tausende weitere Apps. Für die Motion Spiele sollte zwischen dem Kurio Smart und dem Nutzer etwa einen Meter Abstand gehalten werden und für genügend Licht gesorgt sein. Am Tag funktioniert die Erkennung recht gut und die Spiele werden Euren Kids sicher viel Spaß bereiten. Im Zweispieler-Modus treten die Spieler übrigens gemeinsam an.

Folgende Motion Apps sind vorinstalliert: Motion Playground (1 – 2 Spieler) mit den Spielen Baseball, Tauziehen, Drohnenrennen und Roller

Motion Extreme (1 – 2 Spieler) mit den Spielen Gleitschirm, Mountainbike, Rafting und Wingsuit

Motion Racer (Einzelspieler) – Raumschiff durchs Weltall fliegen

Motion Sport (Einzelspieler) mit den Spielen Schwimmen, Torhüter, Skifahren und Hürdenlauf

Motion Kids (Einzelspieler) mit den Spielen Tiere erkennen, Hühnerstall, Buchstaben finden, Rechnen und Farben finden

Einrichtung / Kinder- und Benutzer-Profile

Das erste Einrichten des Kurio Smart geht dank Windows 10 kinderleicht und ist schnell erledigt. Die ergänzende Anleitung im Benutzerhandbuch ist ausführlich genug und beschreibt alle nötigen Schritte.

Die Eltern- und Kinderprofile werden mittels Microsoft Family realisiert. Eine genaue Anleitung und weitere Informationen dazu sind bereits in diesem Beitrag auf meinem Blog zu finden. Wer nicht die Bordmittel von Windows 10 zum Einrichten der Profile verwenden will, kann auch mittels der App „Kurio Elternbereich“ die notwendigen Einstellungen unkompliziert vornehmen.

Über die Kinderkonten lassen sich u.a. je nach Alter altersgerechte Apps und Webseiten bestimmen oder der zeitliche Umfang der Nutzung für jedes Kind individuell festlegen.

Sonstige Details

USB-Geräte lassen sich via mitgeliefertem USB-Adaper an den Micro-USB Port anschließen. Das Display reagiert zügig auf Touch-Eingaben und bietet ein angenehmes Bild, welches auch aus Blickwinkeln von der Seite noch gut zu erkennen ist. Sogar draußen ist bei maximaler Helligkeit noch etwas drin, direkte Sonneneinstrahlung sollte man jedoch vermeiden. Die Laufzeit des Akkus beträgt etwa 4 Stunden bei durchschnittlicher Nutzung, das Aufladen ist in etwa drei Stunden erledigt und erfolgt entgegen der Konkurrenz-Produkte nicht via micro-USB sondern mit einem speziellen Ladeanschluss.

Wer noch Zahlen zur Leistungsfähigkeit haben möchte: das Kurio Smart wird vom Intel Quad-Core Atom Z3735G (Baytrail-Generation) Prozessor angetrieben. Ein paar Benchmarks ergaben folgende Ergebnisse: