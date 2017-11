Amazon Cyber Monday Woche: Tipps & Tricks fürs günstige Weihnachts-Shopping

Über 1,2 Millionen Produkte in mehr als 5.500 Blitzangeboten – Amazon macht die Cyber Monday Woche 2014 in Deutschland für Kunden so groß wie nie zuvor. Vom 24. November bis zum 1. Dezember stehen unter www.amazon.de/angebote tausende Produkte mit bis zu 50 Prozent Rabatt aus sämtlichen Kategorien zur Verfügung. Neue Schnäppchen gibt es täglich im Viertelstundentakt zwischen 9 und 21 Uhr. Die Angebote sind limitiert und nur maximal zwei Stunden verfügbar, können jedoch auch blitzschnell ausverkauft sein.

Wer bei der Schnäppchensuche die Nase vorne haben möchte, kann seine Chancen mit den folgenden Tipps & Tricks verbessern: